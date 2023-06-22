معرض وجولة في أنكونا للاحتفال بفانفيتيلي

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - بدأت الاحتفالات بالذكرى 250 لوفاة المهندس المعمارى والرسام الايطالى لويجي فانفيتيلى في مدينة انكونا والتي تستمر حتى سبتمبر القادم.



وسيفتتح معرض تحت عنوان"فانفيتلى وايكونا: أحلام و مشروعات مهندس معمارى عظيم"يوم 22 يونيو ويستمر حتى 26 سبتمبر وتم الإعداد لجولة في الأماكن التي مر بها فانفيتيلى في المدينة.



وسيسلط المعرض الضوء على أعماله ولوحاته في الفترة ما بين عامى 1733 و1743 مثل مستشفى ومخزن بضائع وهو المشروع الأكثر طموحاً للمهندس المعمارى بعد القصر الملكى بالإضافة إلى الواجهة الكاملة لميناء أنكونا وتدخلات مختلفة علي الكنائس والمبانى في أماكن أخرى ومنطقة ماركى.



وبحسب أمين المعرض ستيفانو زوفي "كان فنانًا أكثر من كونه مهندسًا لأن لديه القدرة على الرؤية". (أنسامد).





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