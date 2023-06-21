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شرم الشيخ الوجهة المفضلة للإيطاليين منذ 40 عاما

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 21 - روما - تعتبر مدينة شرم الشيخ المصرية الواقعة على البحر الاحمر، إحدى الوجهات متوسطة المدى التي يفضلها السياح الإيطاليون لمدة 40 عامًا.

قالت ميشيل ماتون، مديرة شركة مجموعة نيكولاس، "المناخ المعتدل الرائع طول العام وامكانية الوصول اليها في 4 ساعات بالاضافة إلى مياه البحر الاستثنائية والأسعار المناسبة للعائلات يفسر حجم نجاح شرم الشيخ بمرور الوقت" .

وأضافت أن شركة ابوليان للأخوين جوزيبي وروبرتو باجليارا، والتي تركز نشاطها بشكل كبير على البحر الأحمر مع الأخذ في الاعتبار أيضًا مدينة مرسى علم، أعادت علامة "فالتور" التجارية مرة أخرى إلى شرم الشيخ من خلال ريف وازيس بلو باى، في خليج باشا (مباشرة الوصول إلى المرجان)، ومع الباتروس ولاجونا فيزتا (المطل على خليج نبق الكاريبي والأكثر ملاءمة للعائلات)، بالإضافة إلى المنتجعات التي يرأسها نيكولاس، والتي تضم حوالي 10000 حجز العام الماضي "والذى نهدف إلى مضاعفته هذا العام" .

وتوضح سارة برونتيرا، مديرة التسويق بالمجموعة "مفهوم القرية اختلف تمامًا عن الماضي حيث كنا نعيش في الداخل فقط، فهناك اليوم تبادل مع ما هو في الخارج".

في العام الماضي، مع التعافي بعد الوباء، سجلت شرم ما يقرب من 2 مليون زائر(مليون 893 ألف وصول إلى المطار)، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، تجاوز بالفعل مليون شخص.

جاء السياح الايطاليون في المركز الثاني بعدد 278 ألفًا في عام 2022، و 155 ألفًا منذ بداية هذا العام بعد السياح الروس وهم ما يقرب من نصف مليون في عام 2022 (454 ألف تواجد)، و270 ألفًا في عام 2023.

البريطانيون والبلجيكيون والألمان والنرويجيون والجمهوريات السوفيتية السابقة، من بين جنسيات أخرى مغرمة بشواطئ شرم الذهبية والشعاب المرجانية. (أنسامد).

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