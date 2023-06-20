تجديد السفينة "موبي" لخفض الانبعاثات بنسبة 32 بالمائة

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - جددت شركة "اونوراتو" السفينة "موبى" التى حطمت الرقم القياسى في سعتها لتتعدى كافة العبارات العاملة اليوم في البحر المتوسط.



ويبلغ طول العبارة التابعة لشركة الشحن العائلية ليفورنو 237 متر و عرضها 33 متر ويمكنها حمل 1300 سيارة و300 شاحنة بالإضافة إلى 441 كابينة يمكن أن تضم 3 الاف شخص وستعمل على خط ليفورن -اوليبيا (سردينيا) - ليفورن.



ولد المشروع عام 2018 تحت اسم "موبي فانتازي" ويملكه عائلة "اونوراتو" وهي عبارة فنتازيا يصل طاقمها الي 120 فرد وتعمل علي الحد من التأثير البيئى .



وقد تم تجديد توأمها "ليجاسي" لتدخل الخدمة اعتباراً من الخريف القادم لتنضم إلى الأسطول المكون من 23 سفينة.



وقد استثمرت الشركة 36 مليون يورو منها 40 بالمائة يمولها برنامج التعافي الاقتصادى لتحديث الأسطول رغم صعوبات الأعوام الأخيرة الاقتصادية لزيادة نقل البضائع والأفراد. (أنسامد).





Ottieni il codice embed