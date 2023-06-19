إيطاليا : معرض حول الآثار المصرية في بولسانو

(أنسامد) - يونيو 19 - روما - ينظم المتحف المصري في تورينو معرضا حول الآثار المصرية في مدينة بولسانو الإيطالية بعنوان "المصريون القدماء: سادة الفن" في الفترة من 21 سبتمبر إلى 10 ديسمبر القادم في مركز تريفي الثقافي.



سيقدم المعرض، الذي يتم تنظيمه كأول فاعلية في إطار مشروع "قصص فنية" بالتعاون مع المتاحف الكبرى، حوالي عشرين قطعة أثرية.



وصرح المستشار الإقليمي جوليانو فيتوراتو، أن المعرض بمثابة رحلة تغوص في سنوات من الزمن لاستكشاف الحضارات القديمة والحديثة والأعمال الفنية التي أعادت لها الحياة، مضيفا أن هذه المبادرة أطلقها مكتب الثقافة التابع لشعبة الثقافة الإيطالية في إطار قانون المقاطعة بشأن الثقافة "الثقافة للجميع".



لتحقيق هذا الهدف، سيتم اختيار فترة تاريخية تبدأ من الأقدم كل عام مرتبطة بمتحف إيطالي كبير. سيبدأ المشروع في الخريف مع معرض "المصريون القدماء : سادة الفن"، والذي سيضم العديد من الاكتشافات من المتحف المصري في تورينو.



سيُخصص المعرض، الذي يقام برعاية باولو ماريني، أمين المتحف المصري في تورينو، لفنون مصر القديمة، ليحكي أكثر من ثلاثة آلاف عام من التاريخ. (أنسامد).





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