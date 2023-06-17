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  3. انتعاش السياحة يقود اقتصاد إقليم لاتسيو

انتعاش السياحة يقود اقتصاد إقليم لاتسيو

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 17 - روما - سجلت السياحة في روما انتعاشا قويا قادت به اقتصاد إقليم لاتسيو جنبًا إلى جنب مع قطاع البناء الذي يستفيد من الحوافز الكبيرة، وذلك وفقا للتقرير الذي صدر عن بنك إيطاليا.

وأوضح التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي للاقليم سجل نموا بنسبة 3.7% في عام 2022 بفضل أعداد السائحين الكبيرة التي ارتفعت أيضًا في الأشهر الأربعة الأولى من العام، لتتجاوز مستويات ما قبل وباء كورونا، بزيادة 4.3% بالنسبة للإيطاليين و1% للأجانب.

أعطت الحوافز الضخمة (4.2 مليار يورو، ما يعادل 9% من الإجمالي الوطني) زخما للمنشآت التي أصبحت تتطلع إلى موارد الخطة الوطنية الإيطالية للتعافي والقدرة على الصمود والفاعليات الكبرى.

وقال أنطونيو سينك، مدير مكتب البنك في روما : كان هناك نشاط اقتصادي قوي. على الرغم من أنه كان أقل مما كان عليه في عام 2021، لكننا استعدنا قيم ما قبل كوفيد واستجاب الاقتصاد بشكل جيد على الرغم من حالة عدم اليقين. (أنسامد).

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