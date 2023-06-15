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أسبوع الفن الحديث في 230 مدينة إيطالية

500 مبنى مفتوح للجمهور ، تورين في قلب المعرض

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 15 - روما - تقع تورينو في قلب برنامج أسبوع الفن الحديث تحت عنوان "المياه"، وهو المهرجان الدولي المخصص للاتجاه الثقافي والفني في أوائل القرن العشرين والذي سيشمل 230 مدينة إيطالية ، من 8 إلى 14 يوليو.

سيفتح أكثر من 500 مبنى لا يمكن الوصول إليها عادة ابوابه للجمهور ، بالاضافة الي تنظيم 300 جولة إرشادية ومعارض وثلاثة مؤتمرات مقررة في تورين ومودينا وإيسبيكا (راغوزا).

في تورين وسافونا سيعاد فتح مقرات إقامة اهم مصممى عصر الحرية في إيطاليا المهندس المعمارى الليجورى بيترو فينوجليو لاول مرة منذ 20 عاماً بعد الترميم.

ويضم برنامج الاحتفال في عاصمة بيدمونت ، الحفلة الموسيقية الافتتاحية على البيانو والقيثارة من الآرت نوفو ، في المعهد الموسيقي "جوزيبى فيردى"وزيارة الاماكن التى تعود الي حقبة البيل ايبوك Belle Epoque .

وستنظم جولات بصحبة المرشدين لاكتشاف المساكن الخاصة التي صممها فاندون و المهندس المعمارى بيترو فينوليو . (أنسامد).

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