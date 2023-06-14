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بدء موسم السياحة الصيفية في مارمولادا

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 14 - روما - يبدأ السبت موسم السياحة الصيفية علي مرتفعات مارمولادا وسط المناظر الطبيعية الخلابة والاثار التاريخية ويستمرطوال الصيف.

سيعاد فتح مرافق التلفريك بين ملاجا شيابيلا وبونتا روكا حيث تعمل الآلة التنظيمية منذ أسابيع، ويعمل القائمون بالتركيب والمشغلون لضمان موسم يعد بأعداد كبيرة من السائحين.

لهذا السبب أيضًا، تم إدخال تقنيات جديدة وتحسينها: عبر رمز الاستجابة السريعة، على سبيل المثال، سيكون من الممكن الرجوع إلى كتيب تفاعلي مخصص للكتلة الصخرية، والخدمات المقدمة والمبادرات المخطط لها طوال فصل الصيف. سيتوفر دليل صوتي مع تطبيق جيو شيب في جميع المتاجر الرقمية.

كما تم تبسيط إجراءات شراء التذاكر عبر الإنترنت وتخطي قائمة الانتظار.

لا تزال مارمولادا نقطة المراقبة الرئيسية في دولوميت، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو مع شرفة بانورامية على ارتفاع 3265 مترًا يوفر منظر 360 درجة تمامًا مثل سحر كنيسة الكهف التي تضم تمثال العذراء.

من ناحية أخرى، في سراوتا ، سيبقى متحف الحرب العظمى مفتوحًا للزوار طوال فصل الصيف، والذي يحكي قصة الحياة اليومية لآلاف الجنود على ارتفاعات شاهقة خلال الحرب العالمية الأولى، مع إمكانية اكتشاف المناطق الأثرية المقدسة في بونتا سيروتا وفورسيللا وجاليريا روسو التى تتضمن مراكز قيادة ومراصد ومواقع وملاجئ وثكنات وخنادق اتصالات بناها الجنود الإيطاليون. (أنسامد).

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