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  3. إيطاليا : توقعات بانتعاش قوي في السياحة هذا العام

إيطاليا : توقعات بانتعاش قوي في السياحة هذا العام

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 10 - روما - تشير التقديرات إلى أن الطلب على السياحة الدولية سيستمر في التعافي بقوة خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 21.9% مقارنة بعام 2022، ليواصل انتعاش فترة ما قبل فيروس كورونا.

ووفقا للتقديرات التي تضمنها التحليل الذي أجراه مركز دراسات SRM لصالح مجموعة انتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية وتم عرضها في نابولي بمناسبة فاعلية "السياحة في الجنوب"، من المتوقع أن تبلغ عائدات السياحة حوالي 100 مليار يورو، منها 25% في الإقليم الجنوبي.

وصرح ماسيمو ديندريس، مدير عام مركز دراسات SRM : سيكون هذا العام هو العام الذي تنتهي فيه تداعيات وباء كورونا بشكل نهائي، موضحا أن البيانات تشير إلى أن هناك انتعاشًا كبيرًا ليس فقط بالنسبة للوافدين المحليين ولكن أيضًا الوافدين الأجانب وأن هناك أيضًا انتعاشًا كبيرًا في عائدات الفنادق.

ومع ذلك، يجب التأكيد على أن الجنوب - بالإشارة إلى الإحصاءات الأوروبية - في وضع جيد ولكنه ليس في المقدمة، فهو ليس في المناطق الأولى وهذا يعني أن هناك مجالًا للنمو خاصة في الثقافة والأغذية الزراعية والبيئة التي تشكل مثلث السياحة، خاصة في الجنوب.

تُظهر الدراسة أيضًا أن شركات السياحة في الجنوب تتفهم التحدي المتمثل في الاستدامة والرقمنة. وتعتزم 46% من الشركات في الجنوب زيادة الاستثمارات في هذه المجالات. (أنسامد).

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