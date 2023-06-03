إيطاليا : توقعات بارتفاع كبير في السياحة هذا الصيف

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - من المتوقع أن يبلغ عدد السياح في إيطاليا هذا الصيف 68 مليون سائح، مع حوالي 267 مليون ليلة سياحية، بزيادة قدرها 4.3% و3.2% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والتي سجلت 65.2 مليون سائح و258 مليون ليلة مبيت.



ووفقًا لتقديرات معهد "ديموسكوبيكا" الإيطالي للأبحاث، سينعكس هذا التأثير الإيجابي أيضًا على الإنفاق السياحي، والذي من المتوقع أن يسجل حوالي 46 مليار يورو، بنمو قدره 5.4% مقارنة بعام 2022.



وكشفت الدراسة أن 35.3 مليون أجنبي يفضلون إيطاليا، أي أكثر من النصف بقليل (51.7%) من العدد الإجمالي للسائحين المتوقعين، مع 131.5 مليون ليلة مبيت.



علاوة على ذلك، يُظهر تحليل التدفقات السياحية أن الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023 من المتوقع أن تسجل أكبر عدد من الزائرين مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا لعام 2019 (بزيادة 3.7%) وحتى منذ عام 2000 (بارتفاع 71.9% في الوافدين).



وجاءت التوقعات الخاصة بمنطقة إميليا رومانيا مشجعة، على الرغم من حالة الطوارئ المتعلقة بالفيضانات والتداعيات التي يصعب تحديدها حتى الآن. (أنسامد).





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