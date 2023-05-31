إيطاليا - مهرجان الحدائق .. 200 حديقة مفتوحة للجمهور
وقد اعلنت وزارة الثقافة الإيطالية التزامًا قويًا بهذا الحدث في اطار استثمار محدد من قبل "مبادرة التعافي من اثار كوفيد-19" ، في الحفاظ على الحدائق التاريخية وتنشيطها ، والتي تعد من بين العناصر المكونة للتراث الفني والثقافي الإيطالي .
وسيسمح الحدث للايطاليين بزيارة الأماكن التاريخية وكذلك حدائق الهواة الصغيرة.
وفي بعض الحالات ، تكون هذه فرصة غير عادية للاستمتاع بالحدائق التي لا تُفتح عادةً للجمهور أو تُفتح فقط في المناسبات الخاصة ، كما هو الحال في بوجيانو كاستيلو حيث ستكون حدائق الحمضيات وحدائق بورجو السرية مفتوحة بشكل استثنائي. كما ستشارك بعض مواقع اليونسكو المهمة في المبادرة ، مثل فيلا ديستي والقصر الملكى في كازيرتا وحدائق ميديتشى في بوبولى وشيريتو جويدى.
من المهم ، كالعادة ، مشاركة المنازل التاريخية الخاصة ، والتي ستفتح حدائقها المرموقة مثل فيلا زيليرى موتيرلى وقلعة ثيينى وحديقة قصر فانر وفيلا بوزولينى في توسكانا وقلعة تورى في بيترا.
(أنسامد).