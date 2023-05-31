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  3. إيطاليا - مهرجان الحدائق .. 200 حديقة مفتوحة للجمهور

إيطاليا - مهرجان الحدائق .. 200 حديقة مفتوحة للجمهور

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 31 - روما - بمناسبة النسخة السادسة من مبادرة "مهرجان الحدائق" التي تقام في 20 دولة أوروبية نهاية هذا الاسبوع قررت إيطاليا اقامة أكثر من 300 حدث في جميع أنحاء البلاد يتم استضافتها في أكثر من 200 متنزه وحديقة ، بعضها مفتوح بشكل استثنائي كجزء من مبادرة "الموعد في الحديقة".

وقد اعلنت وزارة الثقافة الإيطالية التزامًا قويًا بهذا الحدث في اطار استثمار محدد من قبل "مبادرة التعافي من اثار كوفيد-19" ، في الحفاظ على الحدائق التاريخية وتنشيطها ، والتي تعد من بين العناصر المكونة للتراث الفني والثقافي الإيطالي .

وسيسمح الحدث للايطاليين بزيارة الأماكن التاريخية وكذلك حدائق الهواة الصغيرة.

وفي بعض الحالات ، تكون هذه فرصة غير عادية للاستمتاع بالحدائق التي لا تُفتح عادةً للجمهور أو تُفتح فقط في المناسبات الخاصة ، كما هو الحال في بوجيانو كاستيلو حيث ستكون حدائق الحمضيات وحدائق بورجو السرية مفتوحة بشكل استثنائي. كما ستشارك بعض مواقع اليونسكو المهمة في المبادرة ، مثل فيلا ديستي والقصر الملكى في كازيرتا وحدائق ميديتشى في بوبولى وشيريتو جويدى.

من المهم ، كالعادة ، مشاركة المنازل التاريخية الخاصة ، والتي ستفتح حدائقها المرموقة مثل فيلا زيليرى موتيرلى وقلعة ثيينى وحديقة قصر فانر وفيلا بوزولينى في توسكانا وقلعة تورى في بيترا.

(أنسامد).

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