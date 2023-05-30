فتح قصر كاسيرتا الملكى مجانًا يومى 2 و4 يونيو

(أنسامد) - مايو 30 - روما - قررت وزارة الثقافة الإيطالية فتح قصر كاسيرتا الملكي مجانًا يومى 2 و4 يونيو.



ويأتى هذا القرار للاحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية السابع والسبعين الموافق 2 يونيو ويوم 4 يونيو لأنه أول أحد في الشهر حيث تفتح ابواب المتاحف والحدائق الأثرية مجانًا للجمهور وفقاً لمبادرة الوزارة.



ومن المتوقع ان يحدث هذا القرار تدفقاً سياحياً كبيراً، مثلما حدث في عطلات عيد الفصح و25 أبريل والأول من مايو.



ومن أجل تحسين إدارة العطلات في هذين اليومين، سيتم إنشاء بطاقتين منفصلتين احداهما لزيارة الحدائق والأخرى لزيارة القصر والمبانى الملكية والحدائق. (أنسامد).





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