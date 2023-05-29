عرض نسخة مقلدة لتمثال ديفيد لمايكل أنجلو في الأرجنتين

(أنسامد) - مايو 29 - روما - سيتم عرض نسخة طبق الأصل ومقلدة من تمثال «ديفيد» للفنان والنحات الإيطالي الشهير مايكل أنجلو بوناروتي، لأول مرة في الأرجنتين بمناسبة بينالي النحت الذي سيعقد في شهر يوليو 2024 في مدينة ريسيستينسيا، عاصمة مقاطعة تشاكو بشمال البلاد، والتي تأسست في عام 1878 على يد مجموعة من المهاجرين الإيطاليين.



يقول خوسيه إيدمان، رئيس مؤسسة أورونداي Urunday التي تنظم بينالي النحت، في تصريحات لوكالة "أنسا": "سيتم عمل النسخة المقلدة في الأرجنتين باستخدام تقنية المسح الضوئي والطباعة ثلاثية الأبعاد"، مضيفا أن تشاكو ستصبح في المقدمة لأنها النسخة الوحيدة المتماثلة من تمثال «ديفيد»، مع هذا المزيج من التقنيات وهذا المستوى من الدقة الذي نعرفه.



وأوضح مدير مؤسسة Urunday، أن تمثال «ديفيد» سيكون له هيكل داخلي من الصلب مع نظام تدعيم صممه مهندسون من كلية الهندسة في تشاكو.



تم إطلاق هذه المبادرة لوضع تمثال «ديفيد» في تشاكو في شهر مارس 2021 على يد النحات فابريسيانو جوميز، الذي كان رئيسا لمؤسسة Urunday حتى وفاته في عام 2021 بسبب إصابته بفيروس كورونا.



وتابع خوسيه إيدمان: لفهم هذا المشروع، من الضروري معرفة حياة فابريسيانو. كان يفكر دائمًا في مدينته، وما يجب إحضاره إلى تشاكو.



(أنسامد).





Ottieni il codice embed