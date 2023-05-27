إيطاليا : معرض في تورينو لأماكن في سوريا دمرتها الحرب

(أنسامد) - مايو 27 - روما - تستضيف قاعة مسرح بايزانا في مدينة تورينو الإيطالية، معرضا للصور يتناول موضوعه مواقع في سوريا دمرتها ضراوة الحرب التي بدأت في عام 2011 ثم زلزال عام 2023، وذلك حتى 17 يونيو القادم.



يقام المعرض برعاية إرمانو تيديسكي تحت عنوان "تذكارات سورية".



يقدم المعرض أربعين صورة التقطها برونو روبرتو كاستيللي، مستشار اقتصادي من عشاق السفر، في معرضه الأول. تصور هذه اللقطات المعالم المسيحية والعربية والوجوه والأسواق والحفلات والأطفال، أيام الحياة "الطبيعية" التي أصبحت ذكرى بعيدة.



اختار منظمو المعرض، هذه الصور من بين 550 صورة تم جمعها في كتاب كاستيللي"عزيزتي سوريا. قبل الحرب 2009". يقول المؤلف : كنت أرغب في العودة إلى تلك الأماكن لوضع صور الماضي جنبًا إلى جنب مع الدمار الذي حدث اليوم. لكن ذلك سيكون مخاطرة كبيرة.



يقول إرمانو تيديسكي : جاء المعرض ليثير لدى المشاهد الرغبة في إنقاذ سوريا وما تبقى منها، وقبل كل شيء سكانها. فهي أرض حضارات عديدة، كانت مليئة بكنوز من العصور الرومانية والإسلامية والبيزنطية، بمساجد، كنائس وقلاع صليبية.



وتابع : لكن منذ أن وقعت البلاد في صراع مسلح وحشي، تعرض هذا التراث الثري للنهب من قبل جميع أطراف النزاع، النظام، المتمردين والمسلحين. (أنسامد).





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