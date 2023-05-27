إيطاليا : معرض في تورينو لأماكن في سوريا دمرتها الحرب

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. سفر
  3. إيطاليا : معرض في تورينو لأماكن في سوريا دمرتها الحرب

إيطاليا : معرض في تورينو لأماكن في سوريا دمرتها الحرب

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 27 - روما - تستضيف قاعة مسرح بايزانا في مدينة تورينو الإيطالية، معرضا للصور يتناول موضوعه مواقع في سوريا دمرتها ضراوة الحرب التي بدأت في عام 2011 ثم زلزال عام 2023، وذلك حتى 17 يونيو القادم.

يقام المعرض برعاية إرمانو تيديسكي تحت عنوان "تذكارات سورية".

يقدم المعرض أربعين صورة التقطها برونو روبرتو كاستيللي، مستشار اقتصادي من عشاق السفر، في معرضه الأول. تصور هذه اللقطات المعالم المسيحية والعربية والوجوه والأسواق والحفلات والأطفال، أيام الحياة "الطبيعية" التي أصبحت ذكرى بعيدة.

اختار منظمو المعرض، هذه الصور من بين 550 صورة تم جمعها في كتاب كاستيللي"عزيزتي سوريا. قبل الحرب 2009". يقول المؤلف : كنت أرغب في العودة إلى تلك الأماكن لوضع صور الماضي جنبًا إلى جنب مع الدمار الذي حدث اليوم. لكن ذلك سيكون مخاطرة كبيرة.

يقول إرمانو تيديسكي : جاء المعرض ليثير لدى المشاهد الرغبة في إنقاذ سوريا وما تبقى منها، وقبل كل شيء سكانها. فهي أرض حضارات عديدة، كانت مليئة بكنوز من العصور الرومانية والإسلامية والبيزنطية، بمساجد، كنائس وقلاع صليبية.

وتابع : لكن منذ أن وقعت البلاد في صراع مسلح وحشي، تعرض هذا التراث الثري للنهب من قبل جميع أطراف النزاع، النظام، المتمردين والمسلحين. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط