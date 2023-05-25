افتتاح متحف جاجو فى نابولى

(أنسامد) - مايو 25 - روما - حظي افتتاح متحف جاجو فى مدينة نابولي الإيطالية، في كنيسة سانت اسبرينو كروشيفيرى، بتواجد جماهيري ضخم.



وأصبحت الكنيسة التى أُعيد افتتاحها، مكاناً جديداً لجذب السياح ولعشاق الفن في نابولي الذين يتعرفون على تمثال لابييتا الذى وضع العام الماضى.



وقد اثار التمثال الرخامى بالحجم الطبيعى الذى يمثل إعادة صياغة حديثة للحظة من "الذاكرة والألم" إعجاب 5000 زائر حضروا احتفالية افتتاح المتحف.



يضاف افتتاح كنيسة سانت اسبرينو كروشيفيرى والمتحف الجديد، الى رأس المال البشري والذي يُعرَّف بأنه الثروة الحقيقية لكل منطقة.



كانت تلك طريقة لإعادة تطوير التراث الفني الذى عانى من حالة من الإهمال. وتم تدريب الشباب في نفس الوقت في المنطقة حتى يتمكنوا من العثور على فرص عمل جديدة تتعلق بعالم الفن والسياحة. (أنسامد).





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