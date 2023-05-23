فندق دولوميتي للمشي ، عطلات بين الطبيعة

(أنسامد) - مايو 23 - روما - وُلدت فنادق دولوميت للمشى في ترينتينو ، وهي 10 فنادق انضمت معًا للترويج لفن المشي لاكتشاف جمال المنطقة على طول طرق الرحلات في دولوميت ، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.



الهياكل عبارة عن فنادق بوتيكية ، وفنادق صغيرة وراقية من فئة 4 نجوم تقدم عطلات تجريبية في الطبيعة ، وتركز كل شيء على الضيافة والمعرفة لاكتشاف المنطقة.



أصحاب الفنادق أنفسهم هم من يرافقون الضيوف في رحلاتهم في الطبيعة على طول المسارات من جميع المستويات ، من نزهة بسيطة مع الأطفال إلى التدرجات الأكثر تحديًا.



وتقع الفنادق في مواقع استراتيجية أيضًا ليتمكن السياح من المشاركة في العديد من الفعاليات والمهرجانات والمعارض المقررة لهذه الأسابيع.



انشيء المشروع بواسطة شبكة فنادق ترينتينو تحت رعاية مؤسسة اليونسكو ومنحته لمقاطعة ترينتو ذاتية الحكم. (أنسامد).





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