فورنسا تستضيف معرضا للمصور الأمريكي ستيف ماكوري

(أنسامد) - مايو 22 - روما - يستضيف متحف ديلي إينوشينتي في مدينة فلورنسا الإيطالية، معرضا للمصور الصحفي الامريكي ستيف ماكوري في الفترة من 19 مايو الجاري وحتى 8 أكتوبر القادم، والذي سيتناول موضوعه الأطفال اللاجئين أو العاملين، والأولاد الذين يستمتعون في الوحل والذين يطاردون الكرة أثناء هطول الأمطار الموسمية أو يعزفون على الغيتار المصنوع من مواد معاد تدويرها.



يقدم المعرض، وهو أول معرض في إيطاليا مخصص للطفولة في أعمال ماكوري، مائة صورة، بعضها لم يعرض من قبل في أوروبا، التقطها المصور خلال ما يقرب من خمسين عامًا من حياته المهنية، حيث يصور الأطفال في مشاهد مختلفة من الحياة اليومية من جميع أنحاء العالم.



سيتمكن زائرو المعرض من استكشاف أعمال ماكوري في رحلاته عبر الهند، وبورما، واليابان وأفريقيا حتى البرازيل، والتعرف على المجموعات العرقية في الأماكن النائية والظروف الاجتماعية الأكثر تباينًا.



يروي المعرض قصة الطفولة من جميع جوانبها وبخاصية واحدة مشتركة لدى الجميع، وهي نظرة البراءة.



وصرحت نائبة رئيس البلدية والمستشارة الثقافية أليسيا بيتيني قائلة : إن المعرض لن يمثل فقط فرصة للاستمتاع بالصور الرائعة، ولكن أيضًا لإلقاء الضوء على حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم.



(أنسامد).





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