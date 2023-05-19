إيطاليا: ازدهار كبير لموسم السياحة وضوابط لمنع تشويه المدن

(أنسامد) - مايو 19 - روما - تشهد المناطق السياحية في إيطاليا إقبالا كثيفا في الوقت الحالي من قبل السياح القادمين من أنحاء العالم، بينما يواجه رؤساء البلديات ضغطا شديدا لإيجاد حلول سريعة للكثافة الناجمة عن هذا الإقبال الضخم.



وعلى بحيرة باردا، يوجد ازدحام مروري غير عادي جراء الإقبال الكثيف من قبل السياح، الأمر نفسه يتكرر في المركز التاريخي لمدن مثل روما وفلورنسا.



كما يقبل السياح بكثافة على ركوب القوارب أسفل جسور فينيسيا، ويقبل السياح على التقاط صور سيلفي في بورتوفينو.



وغالبا ما يلجأ رؤساء البلديات لاتخاذ تدابير لردع التجمعات المفرطة للسياح في نفس الأماكن، حيث يتم الإعلان عن وصول منظم، وفرض غرامات وحظر على بعض المخالفين.



هذه الكثافة من قبل السياح وقرارات البلديات تفتح المجال لانتشار معلومات غير صحيحة، مثل تلك التي تم نشرها من قبل صحف بريطانية بأن بلدية بورتوفينو باتت تحظر الصور السيلفي، وهو ما أنكره رئيس البلدية بنفسه، والذي أكد أن القرار المتخذ فقط هو حظر التواجد في منطقتين أو ثلاثة محددين جراء مرسوم لأسباب أمنية.



يأتي المرسوم بهدف تنظيم السياحة، وفرض ضوابط لمنع تشويه النظم الايكولوجية الهشة أو تغيير وجه المدن، خاصة بعد الأعداد المذهلة من السياح. (أنسامد).





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