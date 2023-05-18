إيطاليا:الاحتفال باليوم العالمى للنحل

(أنسامد) - مايو 18 - روما - تحتفل إيطاليا باليوم العالمى للنحل في 20 مايو الذى أعلنته الأمم المتحدة لزيادة الوعي العام بضرورة حماية النحل أبطال البيئة الذين يتبرعون بالطعام والتنوع البيولوجي والعسل.



وبمناسبة هذا اليوم، ينظم مربو النحل جولات ارشادية لجميع أفراد الأسرة لاكتشاف عالم النحل عن قرب من خلال الرحلات إلى ترينتينو لزيارة الاكواخ والمزارع وتجربة أنواع مختلفة من العسل والعلاجات القائمة علي الكستناء.



تضمن رحلات النحل فوق الزهور حوالي 75 في المائة من إنتاج الغذاء في العالم ومستقبل الكوكب، لكنهم الآن معرضون للخطر بسبب الزراعة المكثفة والمبيدات الحشرية وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.



وعند قلعة كاسيل بيلفورت يقوم مربي النحل جالتيرو من شركة سبور ماجيرو الذى يروى الرحلة بداية من خلية النحل إلى جرة العسل وقدم الحكايات واللقاءات الوثيقة مع ملكة النحل والعمال ويتم في آخر الزيارة جولة تذوق للعسل.



أما غابات ومروج باجاميلا دولوميت فتقدم العديد من انواع العسل بدءًا من الأنواع الأكثر كلاسيكية مثل ميلفيورى أو أكاسيا أو عسل الكستناء، إلى الأنواع الأكثر غرابة مثل عسل الغابة، وعسل البرسيم والرودودندرون أو عسل الهندباء والتفاح، نوعان يمكن العثور عليهما في مناطق أخرى قليلة جدًا من إيطاليا. (أنسامد).





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