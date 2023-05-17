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إعادة فتح منتزه ليجولاند في جاردالاند بميلانو

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 17 - روما - تقرر إعادة افتتاح منتزه ليجولاند المائي جاردالاند اعتبارًا من يوم السبت 20 مايو، كأول حديقة مائية على شكل ليجو في أوروبا، داخل مدينة الملاهي كاستيلنوفو ديل جاردا في فيرونا.

وتم بناء الحديقة المائية بملايين المكعبات على مساحة 15000 متر مربع، وتقع داخل منتجع جاردالاند.

ويجد الأطفال المتعة ولكن أيضًا إمكانية إنشاء أشكال خيالية مع توفر ملايين مكعبات الليجو.

ويمثل الإصدار الجديد لعام 2023 نحو11 ناطحة سحاب في منطقة ميلانو مودرنا، مستنسخة بمقياس 1:20 وبنيت بحوالي 400000 مكعب.

ويبدأ "الطريق" المخصص لمدينة ميلان الحديثة من قلب العاصمة مع برج فيلاسكا الرمزي، ثم يستمر مع ناطحة سحاب بيريلي، وبرج قوس قزح، وصولاً إلى المباني الأولى في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مثل ديامانتون، وبوسكو فيرتيكال.

وتقول المديرة التنفيذية لجاردالاند سابرينا دي كارفالو، "في العام الماضي، سجلنا نسبة إشغال بنسبة 100٪ في حديقة ليجولاند ووتر بارك منذ يونيو، نحن واثقون من الوصول إلى نفس المستويات لموسم 2023".

(أنسامد).

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