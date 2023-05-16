اعادة عرض مجموعة الفسيفساء المعاصرة في مار دي رافينا

(أنسامد) - مايو 16 - روما - تقرر اعادة عرض مجموعة الفسيفساء المعاصرة والتي تتكون من 90 قطعة الموجودة بمتحف فنون رافينا للجمهور .



وتقدم رافينا نفسها للجمهور كمدينة للفسيفساء مما يؤكد رسالتها الفنية التى ترتكز علي الانتاج المعاصر لكن مع الحفاظ علي ارتباطها بشكل مثالى بالتقاليد القديمة للعصر البيزنطى.



ويعمل المتحف علي تقديم عروض الفسيفساء بكافة تطوراتها من العقد الثاني من القرن العشرين وحتى اليوم.



ويبدأ مسار المعرض ، المقسم إلى ثلاثة أقسام ، بالأعمال التي تم إنشاؤها بمناسبة معرض الفسيفساء الحديث الذي افتتح عام 1959 ، وهي لحظة محورية في تجديد فن الفسيفساء كما يمثل هذا القسم النواة المركزية للمجموعة التي نشأت عليها المجموعة بأكملها.



يقترح القسم الثاني موضوع الفسيفساء والتصميم: تم تصميم الأعمال المعروضة في المتحف من قبل ستديو الكيميا في ميلانو (1976-1992) ، التي أسسها الأخوان اليساندرو جيريرو وادريانا ، والتي تجذب اليها مجموعة من المصممين والمهندسين المعماريين والفنانين الذين صنعوا تاريخ التصميم الإيطالي.



ويوثق القسم الأخير ، التيارات المعاصرة ، وكيف تطورت مرحلة جديدة من البحث منذ سبعينيات القرن الماضي . (أنسامد).





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