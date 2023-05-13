إيطاليا : مهرجان Eolie للموسيقى على متن يخت بطول 27 مترًا
تستعد جزر فولكانو وليباري وسالينا وسترومبولي لاستضافة برنامج مليئ بالأحداث الفريدة والعروض الموسيقية الحصرية والمواعيد الخاصة التي ستسحر الزائرين في جميع الأوقات للتمتع بتجربة كاملة بين البحر والأرض وسحر الجزر البركانية.
تتميز الفاعليات بحفلات موسيقية مع فنانين سيؤدون عروضهم في الخلجان المواجهة للجزر الإيولية على متن يخت تركي بطول 27 مترًا، في رحلة يغمرها اللون الأزرق لجنوب البحر التيراني مع ألوان دافئة لأوائل فصل الصيف مع غروب الشمس.
سيستقبل برنامج هذا العام، والذي سيتم الكشف عنه قريبًا، فنانين من الساحة الموسيقية الإيطالية الذين سيقدمون مجموعات مصممة حصريًا.
(أنسامد).