إيطاليا : مهرجان Eolie للموسيقى على متن يخت بطول 27 مترًا

(أنسامد) - مايو 13 - روما - تقام النسخة الثالثة من مهرجان Eolie للموسيقى في الجزر الإيولية في الفترة من الخميس 29 يونيو إلى الجمعة 7 يوليو، في نسخة استثنائية تعكس جمال البحر أمام البراكين وجمال الجزر.



تستعد جزر فولكانو وليباري وسالينا وسترومبولي لاستضافة برنامج مليئ بالأحداث الفريدة والعروض الموسيقية الحصرية والمواعيد الخاصة التي ستسحر الزائرين في جميع الأوقات للتمتع بتجربة كاملة بين البحر والأرض وسحر الجزر البركانية.



تتميز الفاعليات بحفلات موسيقية مع فنانين سيؤدون عروضهم في الخلجان المواجهة للجزر الإيولية على متن يخت تركي بطول 27 مترًا، في رحلة يغمرها اللون الأزرق لجنوب البحر التيراني مع ألوان دافئة لأوائل فصل الصيف مع غروب الشمس.



سيستقبل برنامج هذا العام، والذي سيتم الكشف عنه قريبًا، فنانين من الساحة الموسيقية الإيطالية الذين سيقدمون مجموعات مصممة حصريًا.



(أنسامد).





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