ظهور آثار جديدة من تريستا القديمة أثناء أعمال المياه

(أنسامد) - مايو 12 - روما - كشفت التحقيقات التي أجرتها مطبوعة اركيوتست عن وجود هياكل ومواد أثرية، حيث وجد الأثريون أجزاء من الجص المطلي والأمفورا والسيراميك المختوم والطوب، والتي تعود إلى القرنين الرابع والخامس الميلاديين.



يمكن أن ترتبط هذه النتائج بما ظهر من آثار في بداية القرن العشرين بين طريق سانتا كاترينا وقصر ديلا راس مثل آثار طريق مرصوف من الحجر الرملي وبقايا مبنى للعبادة مخصص لبونا ديا ومنازل مع أرضيات من الفسيفساء، وكلها تشير إلى العصر الروماني.



وتخلص هيئة الرقابة، إلى أن عمليات التحقق الأثرية تسمح بالتالي بإضافة عنصر مهم في فهم مدينة تريستا القديمة. وتؤكد البيانات وجود طبقة أثرية لا تزال محفوظة جيدًا وذات صلة بالرومان والتاريخ المتأخر.



وكان يُعتقد، بعد أعمال الترميم في المدينة، التي حدثت منذ القرن التاسع عشر، أن كل آثار الماضي قد اندثرت. (أنسامد).





Ottieni il codice embed