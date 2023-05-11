ايطاليا-يوروفيجين 2023..متعة المشاهدة من المنزل

(أنسامد) - مايو 11 - روما - بعد بيع كافة تذاكر مسابقة يوروفيجين التي تقام في 13 مايو في ليفربول اطلقت شركة "بوكينج.كوم" تجربة فريدة لقضاء ليلة واحدة لشخصين للاحتفال بنهائي المسابقة بصحبة الشيف الايطالي الشهير ماكس ماريولا في "منزل الاحلام" في روما و المطل علي الكولوسيوم .



وقد قالت شركة السياحة الرقمية الاولى في العالم انها ستكون فرصة كبيرة ليس فقط للاستمتاع بالموسيقي و لكن ايضاً للتعرف علي جانب كبير من الثقافة الايطالية مثل الطعام الجيد.



وتأتى هذه المبادرة علي ضؤ اعلان 48 بالمائة من الايطاليين يفضلون مشاهدة المهرجان من المنزل و مع الاصدقاء .



ويضيف أليساندرو كالاري ، المدير الإقليمي لشركة السياحة "بوكينج" لإيطاليا وإسرائيل ومالطا -"بالنسبة لنا من المهم تسهيل اكتشاف العالم للجميع ، سواء كان ذلك لتقديم أفكار لمغامرات جديدة أو إثارة فضول المسافرين أو إظهار التنوع المذهل الموجود في العالم " ولهذا "يسعدنا أن ندعم مرة أخرى مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2023 كشريك سفر رسمي". (أنسامد).





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