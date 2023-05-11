ايطاليا-يوروفيجين 2023..متعة المشاهدة من المنزل
وقد قالت شركة السياحة الرقمية الاولى في العالم انها ستكون فرصة كبيرة ليس فقط للاستمتاع بالموسيقي و لكن ايضاً للتعرف علي جانب كبير من الثقافة الايطالية مثل الطعام الجيد.
وتأتى هذه المبادرة علي ضؤ اعلان 48 بالمائة من الايطاليين يفضلون مشاهدة المهرجان من المنزل و مع الاصدقاء .
ويضيف أليساندرو كالاري ، المدير الإقليمي لشركة السياحة "بوكينج" لإيطاليا وإسرائيل ومالطا -"بالنسبة لنا من المهم تسهيل اكتشاف العالم للجميع ، سواء كان ذلك لتقديم أفكار لمغامرات جديدة أو إثارة فضول المسافرين أو إظهار التنوع المذهل الموجود في العالم " ولهذا "يسعدنا أن ندعم مرة أخرى مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2023 كشريك سفر رسمي". (أنسامد).