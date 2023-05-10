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  3. إيستات: انتعاش قطاع السياحة في أول شهرين من 2023

إيستات: انتعاش قطاع السياحة في أول شهرين من 2023

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 10 - روما - أكدت البيانات المقدمة من المعهد الوطنى للاحصاء (إيستات) لعام 2023، تخطي قطاع السياحة آثار وباء كورونا.

يبدو أن البيانات المؤقتة الأولى لعام 2023، التي تشير إلى فترة الشهرين من يناير إلى فبراير، تؤكد الانتعاش النهائي للقطاع (+ 45.5٪ من التواجد الإجمالي مقارنة بنفس فترة الشهرين في عام 2022)، مع نمو كبير في كليهما، الوجود الأجنبي (+ 70.5٪) والوجود المحلي (+ 28.8٪).

وفقاً للبيانات المقدمة إلى جلسة استماع في لجنة الأنشطة الإنتاجية للغرفة كجزء من فحص الخطة الاستراتيجية للسياحة "إذا أكدت بيانات الأشهر المقبلة هذا الاتجاه، فسيكون من الممكن تسجيل الشفاء التام- بل وتجاوز - مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023.

تعليقاً على البيانات المقدمة في جلسة الاستماع، قالت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي إنها ممتازة لأنها تؤكد انتعاش قطاع أساسي لاقتصاد الأمة.

واكدت" الشهادة بأن عام 2023 سيكون حقًا عام تجاوز 2019 وهذا يجب أن يدفعنا لبذل المزيد والمزيد، والتدخل لجعل البيانات السياحية هيكلية من خلال تفضيل سياسات التكيف الموسمي والسيطرة على ظاهرة السياحة الزائدة التي تسئ إلى العديد من الأماكن السياحية الإيطالية الرائعة ". (أنسامد).

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