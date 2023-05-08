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  3. أومبريا تستضيف مهرجان الغابات اعتبارا من 7 مايو

أومبريا تستضيف مهرجان الغابات اعتبارا من 7 مايو

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 8 - روما - يستضيف إقليم أومبريا الإيطالي، الدورة الثامنة لمهرجان الغابات اعتبارا من يوم الأحد 7 مايو، والذي يتضمن رحلات سيرًا على الأقدام أو بالدراجة، وحفلات موسيقى ، وفقرات لفن تذوق الطعام، ونزهات ليلية وورش العمل الإبداعية في الهواء الطلق وزيارات للمتاحف وأماكن الثقافة.

يتم تنظيم المهرجان الذي يقام برعاية إقليم أومبريا، من قبل العديد من الجهات، من بينها صندوق البيئة الإيطالي، ومركز فورابوسكو دي كوليسترادا الثقافي، ومؤسسة التدريب الزراعي، والمركز الجامعي للمتاحف العلمية ومنتزه كولفيوريتو وغابة سانتا كريستينا في جوبيو.

بدأ المهرجان اعتبارا من يوم الأحد 7 مايو، ضمن مبادرة دشنها متحف المناظر الطبيعية في بورانو للتعرف على العديد من غابات أومبريا وقصصها والحيوانات والنباتات التي تسكنها مع قضاء يوم في الهواء الطلق.

وأوضح المستشار الإقليمي للثقافة، أن الهدف من المهرجان هو تعزيز وحماية المناطق الخضراء والمناطق ذات الأهمية الثقافية في أومبريا من خلال الأنشطة القادرة على استكشاف غموض وسحر وسلام وصمت هذه الأماكن.

وأضاف : ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري تثقيف الأجيال الجديدة على وجه الخصوص من أجل تنمية الوعي لديهم بأهمية هذا التراث العظيم في المجتمع، موجها الشكر إلى جميع أولئك الذين يساهمون بطرق مختلفة في تنظيم مهرجان الغابات الذي ازدادت أهميته على مر السنين ليصبح حدثًا ربيعيًا منتظرًا ومقدرًا يستمر في النمو.

بالإضافة إلى جولات المشي وورش العمل الإبداعية والموسيقى وزيارة أماكن الثقافة بما في ذلك المتاحف البيئية في أومبريا، ستكون هناك دروس عملية للتعرف على الأعشاب البرية وجمعها واستخدامها، بالإضافة إلى أنشطة الرسوم المتحركة الطبيعية وفواصل تذوق الطعام والوجبات الخفيفة. (أنسامد).

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