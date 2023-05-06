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  3. إيطاليا : انتعاش رحلات العمل، ولكن أقل من مستوى 2019

إيطاليا : انتعاش رحلات العمل، ولكن أقل من مستوى 2019

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 6 - روما - تضرر قطاع السياحة بشدة بسبب وباء كورونا، الا أنه عاد وسجل انتعاشا قويا منذ عدة أشهر. ومع ذلك لا يزال قطاع سياحة السفر ورحلات العمل وسياحة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض التجارية يعاني بشدة لاستعادة مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من أنه في طور التعافي.

ويعود ذلك لعدة أسباب، لعل من أهمها تنظيم العديد من الاجتماعات عن بُعد، واستبدال العديد من الرحلات برحلات سريعة في نفس اليوم، الى جانب استفادة الشركات من ذلك لتقليل التكاليف بشكل كبير ولتقليل انبعاثات الكربون.

علاوة على ذلك، تحتاج المؤتمرات والمعارض إلى عدة أشهر حتى يتم تنظيمها وتنفيذها، ولم يكن من المتوقع أن تنتعش سياحة الأعمال جنبًا إلى جنب مع سياحة الترفيه. لكن الانتعاش بدأ أيضًا في قطاع المعارض، حيث أظهر ذلك عدد المعارض الإيطالية الكبيرة التي استقطبت العديد من الزوار الأجانب.

وأشارت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانشي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ حول خطوط برنامج وزارتها ، إلى أهمية هذا القطاع، مؤكدة أنه تم استئناف رحلات العمل والمعارض التجارية، والتي تشكل رصيدًا استراتيجيًا لإيطاليا. (أنسامد).

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