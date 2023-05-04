إعادة فتح قلعة دي ميرامار للزيارة

(أنسامد) - مايو 4 - روما - أعيد قتح أقدم مبني في كاستيلليتو وهو حديقة ميرامار للزيارة بعد خضوعه لترميم دقيق للغاية استمر لمدة عامين.



وكان ماكسيميليان من هابسبورغ يعيش فيه مع وزوجته شارلوت البلجيكية .



وقد تم تحديد قيمة الزيارة بتذكرة يصل ثمنها إلى 20 يورو مع جولة بصحبة مرشدين أو احتفالات صغيرة.



وسيكون الافتتاح الرسمي في شهر يونيو للجمهور الذي سيدفع تذكرة الأماكن الخاصة: ستكون مدة الزيارة ساعتان للزيارات المخصصة لحمام الدوق والقلعة والمطابخ التاريخية التي سيتم إعادة فتحها قريبًا) وهضبة بلفيدير دي كانون.



الخدمة بالحجز فقط ولعدد لا يقل عن 8 أشخاص عند شراء التذكرة في غضون ذلك، سيكون هناك افتتاحان استثنائيان في مايو.



وفي عام 1856، عندما تم تصميمه من قبل كارل يونكر، كان المبنى الصغير (نسبيًا) هو المبنى الوحيد في المنطقة: ما سيصبح قلعة ميرامار، أسفل البحر.



وقد أصبح الآن فخمًا وفاخرًا يحيطه منطقة غنية بالنباتات، لم تكن موجودة من قبل. (أنسامد).





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