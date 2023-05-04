إعادة فتح قلعة دي ميرامار للزيارة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. سفر
  3. إعادة فتح قلعة دي ميرامار للزيارة

إعادة فتح قلعة دي ميرامار للزيارة

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 4 - روما - أعيد قتح أقدم مبني في كاستيلليتو وهو حديقة ميرامار للزيارة بعد خضوعه لترميم دقيق للغاية استمر لمدة عامين.

وكان ماكسيميليان من هابسبورغ يعيش فيه مع وزوجته شارلوت البلجيكية .

وقد تم تحديد قيمة الزيارة بتذكرة يصل ثمنها إلى 20 يورو مع جولة بصحبة مرشدين أو احتفالات صغيرة.

وسيكون الافتتاح الرسمي في شهر يونيو للجمهور الذي سيدفع تذكرة الأماكن الخاصة: ستكون مدة الزيارة ساعتان للزيارات المخصصة لحمام الدوق والقلعة والمطابخ التاريخية التي سيتم إعادة فتحها قريبًا) وهضبة بلفيدير دي كانون.

الخدمة بالحجز فقط ولعدد لا يقل عن 8 أشخاص عند شراء التذكرة في غضون ذلك، سيكون هناك افتتاحان استثنائيان في مايو.

وفي عام 1856، عندما تم تصميمه من قبل كارل يونكر، كان المبنى الصغير (نسبيًا) هو المبنى الوحيد في المنطقة: ما سيصبح قلعة ميرامار، أسفل البحر.

وقد أصبح الآن فخمًا وفاخرًا يحيطه منطقة غنية بالنباتات، لم تكن موجودة من قبل. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط