رحلة علي نهر التيبر بين الآثار والطبيعة واكتشاف الأطعمة

(أنسامد) - مايو 3 - روما - ينزلق نهر التيبر لمسافة 400 كيلو متر على طول امتدادات هادئة احيانا وملتوية احياناً أخرى لذلك قام تجمع المؤسسات والجمعيات والعاملين السياحيين والثقافيين في العاصمة وإقليم الوادي ومصب نهر التيبر الذين يعملون معًا على تعزيز الأماكن والواحات والمحميات الطبيعية من خلال الأنشطة والمبادرات على تنظيم رحلات عبر النهر مع مشروع تيبرلاند.



يصبح مجرى النهر وسيلة للتنقل بين المناظر الطبيعية والزيارات إلى القرى التي أحاطت بالعاصمة منذ آلاف السنين مع التركيز على الضيافة المحلية.



ويقدم المشروع مسارات يجب القيام بها سيرًا على الأقدام أو بالدراجة أو الدراجة الإلكترونية أو بالقوارب أو الزورق وعلى ظهور الخيل أو على ظهور الحمير، لاكتشاف منطقة قديمة تدمج التاريخ والفن والطبيعة ببطء وتجربتها وفن الطهو. بالنسبة لأولئك الذين يحبون التاريخ، توفر الرحلة على طول نهر التيبر شمال روما محطات توقف ممتعة في القرى المترامية على طول النهر.



اما لمحبي الطبيعة، تقدم تيبر لاند مسارات خضراء بين المسارات التي تعبر 9 قرى، يتم استكشافها أيضًا على ظهر الحمير، من خلال الرحلات الآثرية مع دليل بيئي أو من خلال المشاركة في جولات التصوير الفوتوغرافي بالدراجة؛ أو الاسترخاء مع مجموعة من الأعشاب البرية لتذوق الأطباق. (أنسامد).





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