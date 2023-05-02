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عودة السياح الصينيين إلى إيطاليا مع توقعات بوصول 2 مليون

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 2 - روما - مع عودة السياح الصينيين إلى إيطاليا، تشير التوقعات إلى وصول مليوني سائح صيني لزيارة إيطاليا خلال عام 2023، وذلك استنادًا إلى توقعات معهد الصين لأبحاث السياحة الخارجية، والتي نشرتها لجنة السفر الأوروبية.

وتشير التوقعات إلى وصول حوالي 6 ملايين سائح صيني إلى أوروبا خلال هذا العام، من بينهم مليوني شخص سيتوجهون لإيطاليا.

ووفقًا لدراسة أجرتها الوكالة الوطنية الإيطالية للسياحة Enit، على عينة من المواطنين الصينيين لديهم خبرة في السفر إلى الخارج خلال فترة السنتين 2018 - 2019، تعد إيطاليا الوجهة الأكثر جاذبية في أوروبا بالنسبة ل38% ممن شملهم الاستطلاع.

وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية (35%)، ثم فرنسا (31%). قالت إدارة الطيران المدني في الصين، إنه بحلول نهاية عام 2023 ستتعافى حركة الطيران الداخلي والخارجي في الصين بنسبة 75% من مستويات ما قبل الوباء.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة Enit للسياحة، أن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لديهم معرفة جيدة بالبلد. بالنسبة لإيطاليا، يفضل السياح الطعام في المقام الأول (خاصة البيتزا والمعكرونة)، إلى جانب مدن روما والبندقية الأكثر شهرة، بينما تشمل مناطق الجذب الشهيرة برج بيزا المائل والكولوسيوم.

كما تُعد إيطاليا أيضًا بلد الموضة والعلامات التجارية الفاخرة والمظاهر الفنية النابضة بالحياة، بالإضافة إلى الأوبرا والرياضة (كرة القدم) والتاريخ والثقافة.

- (أنسامد).

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