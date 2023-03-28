إيطاليا: مانيا تحول فندق توري ديل بارون إلى منتجع 5 نجوم

(أنسامد) - مارس 28 - روما - حولت شركة "ايروفياجيي سبا "احدي شركات مجموعة "مانيا"، فندق توري ديل بارون في مدينة سياتشا إلى منتجع خمس نجوم.



وقد تكلف المشروع 15 مليون يورو وسيتم الافتتاح في أسبوع عيد الفصح.



ويضم المشروع 4 فنادق يحيط بهم مناطق خضراء على مسافة قصيرة جدا من البحر وقد اشترتها شركة مانيا منذ 25 عاماً.



وقامت نفس الشركة بتطوير منطقتين اخرتين وهما سانتا تريزا ريزورت في ساردينيا ومنتجع بروكولي في صقلية.



وتشير مانيا في بيان لها إلى أن الهدف هو اجتذاب السائحين الامريكيين خاصة بعد توقيع اتفاقية مع يو اس ماريوت حول بروكولي، كما سيتم توقيع اتفاق اخر مع شركة امريكية متعددة الجنسيات.



(أنسامد).





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