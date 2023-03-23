بئر ديلا كافا دي اورفيتو ضمن الشبكة العالمية لمتاحف المياه

(أنسامد) - مارس 23 - روما - ادرجت اليونسكو (منظمة الامم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة ) بئر ديلا كافا دي اورفيتو الأثرى في شبكة متاحف المياه التايعة لها.



وكانت اليونسكو قد ادرحت في العام الماضى بئر سان باتريزيو في نظام الانفاق والتي كانت أقبية حتى القرون الوسطي.



وتعتبر الشبكة العالمية لمتاحف المياه احدي مبادرات اليونسكو الرئيسية والخاصة ببرنامج الهيدروليكي والوحيد الذي تديره إيطاليا.



ويهدف هذا البرنامج إلى اعلاء قيمة التراث المائى الموروث من الأجداد على المستوي الثقافي والطبيعي في سياق اجندة 2030.



وتضم الشبكة حالياً 80 متحفاً ومؤسسة من 30 دولة تنتمي لأربع قارات.



ويوجد في ايطاليا 18 موقعاً. (أنسامد).





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