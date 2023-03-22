سياحة: حديقة زونكولان للتزلج الحر على الجليد

(أنسامد) - مارس 22 - روما - تعد حديقة فري ستايل في زونكولان إحدى أفضل الأماكن المجهزة لعشاق التزلج الحر على الجليد.



وتوفر منطقة التزلج زونكولان للمتزلجين على الجليد ما لا يقل عن 30 كيلو مترًا من المنحدرات ومسارات تصل إلى 950 و 2000 متر، مفتوحة دائمًا بفضل الجليد الاصطناعي.



تم تجهيز الغطاء الثلجي للساحة ومناطق الهبوط بعناية فائقة كما يحتوي كل مرفق على قرص (أزرق، أحمر، أسود) للإشارة إلى درجة الصعوبة.



ويساعد الالتزام بقواعد السلوك واستخدام الخوذة في جعل هذه الرياضة أكثر أمانًا.



وتتميز منطقة التزلج بوجود منحدرات مناسبة لجميع المستويات. أعلى المنحدرات تلبي رغبات المتزلجين الأكثر تطلبًا وتلك الموجودة في الجزء السفلي من الوادي مناسبة للعائلات التي لديها أطفال، وهناك ممرات متدرجة ومصاعد تزلج آمنة ومناطق مدرسية مع معلمين من مدرسة كارنيا الإيطالية للتزلج وهم متخصصون أيضًا في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.



يمكن الوصول إلى منطقة العروض الترفيهية عن طريق التلفريك أو بواسطة مصاعد.



ولخلق مستوى أعلى من المرح، أقيم نظام خاص بتشغيل الموسيقى المصاحبة وفقاً لتطورات القفزات الحرة ويعتبرالالتزام الوحيد ربط الخوذة بإحكام على الرأس. (أنسامد).





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