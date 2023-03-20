ما يقرب من 12 مليون إيطالي يقضون العطلة في المناطق الثلجية

(أنسامد) - مارس 20 - روما - عاد الإيطاليون لممارسة هواية التزلج وقضاء الوقت في الجبال بعد التوقف الناجم عن تفشي وباء كورونا، لتسجل الحركة السياحية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 نشاطا ملحوظا، لدرجة أنها تجاوزت أعداد عام 2019.



ووفقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الإيطالي لشركات السياحة والضيافة هناك ما يقرب من 12 مليون إيطالي قضوا أو سيقضون عطلاتهم في المناطق الثلجية بين يناير ومارس 2023.



ويبلغ إجمالي حجم الإيرادات الي 9.6 مليار يورو، منها 5.2 مليار مرتبطة بعطلات التزلج و3.8 مليار في عطلات نهاية الأسبوع.



يبلغ نصيب الفرد من المصروفات خلال أسبوع التزلج، بما في ذلك كافة التكاليف (النقل والإقامة والطعام والمرافق ودورات التزلج والترفيه) 751 يورو لكل شخص.



وقالت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي : جاءت البيانات حول السياحة المرتبطة بعطلات التزلج مشجعة للغاية وإيجابية لقطاع عانى كثيرًا بسبب أزمة كورونا وارتفاع تكاليف الطاقة، مؤكدة أن هذه البيانات تعتبر بمثابة مؤشرات قوية على انتعاش القطاع. (أنسامد).





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