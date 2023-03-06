إيطاليا : معرض صور فوتوغرافية عن الحرب الأوكرانية في كالياري

(أنسامد) - مارس 6 - روما - تستضيف قلعة سان ميشيل بمدينة كالياري الإيطالية معرضا للصور الفوتوغرافية في الفترة من 4 مارس إلى 10 أبريل، والذي سيحكي عاما من الحرب في أوكرانيا من خلال عدسات ومذكرات ثمانية مصورين أوكرانيين حول كيفية تغيرالحياة اليومية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، يوم غزو الجيش الروسي للبلاد.



كما سيحاول المعرض أيضًا تقديم مساعدة ملموسة للأوكرانيين، حيث سيتم تخصيص جزء من عائدات التذاكر لدعم المواطنين الأوكرانيين من خلال منظمة التصوير النسائي الأوكرانية (Uwpo).



وقد تأسست المنظمة في عام 2020 بهدف توحيد المصورات من جنسيات مختلفة ومساعدتهن على تطوير مواهبهن من خلال مشاريع تعليمية مبتكرة.



وتضم الجمعية ثماني مصورات أوكرانيات، ولدن بين عامي 1973 و1991، واللائي ستعرض أعمالهن خلال المعرض. من خلال 139 صورة، مصحوبة بمقتطفات من مذكراتهن التي تشرح الحياة خلال الحرب، تروي يوميات الثمانية مصورات داخل وخارج أوكرانيا قصة الحرب.



تقول آنا ميلنيكوفا، رئيسة الجمعية ومسؤولة المعرض : تقدم لنا هذه الأعمال نظرة مميزة على الواقع المعقد وتلتقط جوهر التجارب الحية بحساسية وحس فني، منوهة أن التصوير الفوتوغرافي يصبح وسيلة تعبير حرة ومنفتحة، قادرة على إيصال المشاعر والأفكار بقوة كبيرة.



(أنسامد).



