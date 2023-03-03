إيطاليا : سلسلة من المعارض بمناسبة ذكرى وفاة لويجي غيري

(أنسامد) - مارس 3 - روما - نظمت مدن ريدجو إميليا ومودينا وبارما الإيطالية سلسلة من المعارض غير المسبوقة بمناسبة الذكرى الثلاثين لوفاة أحد أهم الفنانين والمصورين في النصف الثاني من القرن العشرين لويجي غيري، والتي استقبلت 64200 زائر.



وجاء تنظيم المعارض الثلاثة صمن برنامج ثري من الفاعليات الاحتفالية بعنوان "لويجي غيري". ونظمت ريدجو إميليا معرضا بعنوان "رؤية ما وراء الأشياء" بدعم من منطقة إميليا رومانيا ومنظمة Apt Servizi لتجديد اهتمام الجمهور برائد فن التصوير لويجي غيري.



حتى الفاعليات الجانبية من المعارض شهدت نجاحا متميزا، حيث سجلت حضور حوالي 10.000 زائر، ما بين الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل والعروض الفنية.



واستقبل متحف ريدجو إميليا 38200 زائر لمعرض لويجي غيري، فيما استقبل المعرض الذي نظمته مدينة بارما 17000 زائرا على مدار أكثر من شهرين، حتى 26 فبراير الماضي، مع عرض أكثر من 150 صورة لأول مرة.



واستقبل معرض لويجي غيري الذي نظمته مدينة مودينا في الفترة من 16 أكتوبر إلى 20 نوفمبر، حوالي 9000 زائر، مع تنظيم أكثر من 500 جولة إرشادية. (أنسامد).



