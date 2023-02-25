إيطاليا: ميلانو تتحول لمتحف مفتوح لتعزيز الوعي بتراث المتاحف

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - ستتحول مدينة ميلانو الإيطالية إلى متحف كبير مفتوح في الفترة من 3 إلى 5 مارس بمناسبة النسخة السابعة من فاعلية مدينة المتحف (Museo City)، التي تروج لها البلدية بالتعاون مع جمعية MuseoCity، والتي تهدف إلى تعزيز المتاحف والتعريف بقيمتها من خلال تعزيز الوعي بتراثها.



وبهذه المناسبة، سيفتح 110 متاحف من المتاحف العامة والخاصة، بالإضافة إلى 38 موقعًا تقع في مناطق نائية، أبوابها أمام الجمهور بشكل منسق، مع إتاحة زيارات استثنائية وجولات إرشادية ومعارض وفعاليات خاصة. وتقام الدورة الحالية من فاعلية Museo City تحت شعار "نور المتاحف".



وصرح مستشار الثقافة في بلدية ميلانو، توماسو ساكشي : المتاحف ليست فقط أدوات حفظ للذاكرة، ولكنها قادرة على تقديم وجهات نظر جديدة حول تاريخ وثقافة المجتمع، مضيفا : تدعونا MuseoCity إلى إلقاء نظرة على المجموعات بعيون مختلفة وتقديم وجهات نظر جديدة حول الحاضر والمستقبل.



كما هو الحال في كل عام، يعود "المتحف السري" الذي سيسمح للجمهور باسكتشاف أعمال تعرض لأول مرة أو أعمال ومجموعات مقترحة بطرق جديدة. (أنسامد).



