إيطاليا : متحف وطني في نابولي تكريما لإنريكو كاروسو

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - احتفالا بالذكرى 150 لميلاد مغني الأوبرا الإيطالي الشهير إنريكو كاروسو، ستقيم مدينة نابولي متحفا وطنيا تكريما لكاروسو، الذي يعد واحدا من أعظم مؤدي الأوبرا على مر العصور و"صوت" إيطالي في العالم.



ستقيم مدينة نابولي متحف إنريكو كاروسو الوطني في قصر نابولي الملكي، بالمدينة التي ولد فيها كاروسو ومنها بدأ كل شيء.



إنريكو كاروسو هو مغني أوبرا إيطالي لقي إشادة كبيرة في دور الأوبرا الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. .سجل كاروسو أيضاً ما يقرب من 290 تسجيلاً تجارياً لصوته، حيث بدأ عمله في 1902 في إيطاليا و استمر من 1904 حتى 1920 في الولايات المتحدة. جميع التسجيلات المعروفة له تتوفر اليوم على أقراص مدمجة... ولد في 25 فبراير 1873 -وتوفي يوم 2 أغسطس 1921 وسيتم افتتاح المتحف في 20 يوليو 2023 بحضور وزير الثقافة جينارو سانجيوليانو، والمدير العام للمتاحف، ماسيمو أوسانا، ومدير قصر نابولي الملكي، ماريو إبيفاني وأمينة المتحف لورا فالينتي.



وقال سانجيوليانو : يعد إنريكو كاروسو، مثالا رائعا يعبر عن العبقرية الإيطالية، وكان قادرا على الابتكار ضمن التقاليد مع الفهم الكامل لكيفية تعزيز الموهبة في إطار الحداثة.



وصرح أوسانا : سيكون المتحف الجديد، الذي دُعي إلى افتتاحه عمدة نيويورك ومدير أوبرا ميتروبوليتان، متحفًا حيًا ومتعدد الوسائط" وسيقدم مسارا كاملا لرحلة كاروسو. (أنسامد).



