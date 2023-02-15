إيطاليا ضيف الشرف في مهرجان باريس للكتاب

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - اختيرت إيطاليا كضيف شرف في مهرجان باريس للكتاب بالعاصمة الفرنسية في الفترة من 21 إلى 23 أبريل، وهو عرض قدمه معهد الثقافة الإيطالي هناك وتم قبوله.



ومن المتوقع أن يصل حوالي خمسين مؤلفا إيطاليا إلى العاصمة الفرنسية كجزء من الحدث الباريسي المقرر اقامته في معرض قصر إيفيمير الكبير في باريس.



يظهر ملصق المهرجان، الذي تم تقديمه في المعهد الثقافي الإيطالي في باريس، صبي وفتاة يقران في كتاب.. (أنسامد).



