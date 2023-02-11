إيطاليا : معرض "يوليوس الثاني ورفائيلو" يستقبل 45 ألف زائر

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - استقبل معرض "يوليوس الثاني ورفائيلو" الذي استضافه متحف بيناكوتيكا Pinacoteca الوطني في مدينة بولونيا الإيطالية أكثر من 45 ألف زائر منذ افتتاح المعرض وحتى إغلاقه يوم الأحد 5 فبراير الجاري، ليعكس الاهتمام المتزايد بالمتحف.



وكان المعرض بمثابة موسم جديد للنهضة في بولونيا، مع تسجيل هذا العدد من الزوار الذي لم يشهده المتحف من قبل. في الواقع، زار أكثر من 45000 شخص غرف المتحف في الفترة ما بين أكتوبر والأيام الأولى من شهر فبراير، بمتوسط ;;حوالي 12000 زائر شهريًا، معظمهم من الشباب والطلاب.



حظي المعرض بردود فعل إيجابية للغاية من قبل الجمهور والصحافة، وفي الوقت نفسه سجل ضعف عدد الزوار مقارنة بالمعرض الذي تم تنظيمه العام الماضي، والذي كان مخصصا للنحات والرسام الإيطالي كانوفا وجذور بيناكوتيكا.



وقالت مديرة المتحف ماريا لويزا باتشيلي : يؤكد هذا على أن الاهتمام بالمتحف يتزايد وأن العمل من خلال التركيز على تراثه الاستثنائي اختيار رابح ومناسب. (أنسامد).



