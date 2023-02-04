إيطاليا : معرض آرتي فييرا يعود لبولونيا

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا وبعد دورة مايو الماضي، يعود معرض آرتي فييراArte Fiera الدولي للفن الحديث والمعاصر لمدينة بولونيا الإيطالية، حيث سيقام في الفترة من 3 إلى 5 فبراير بمشاركة العديد من المعارض والفنانين المشهورين عالميًا.



وقال المدير الفني للمعرض، سيموني مينيجوي : هذه ليست مجرد نسخة من آرتي فييرا، لكنها لحظة انتعاش وإعادة إطلاق واسترداد، معربا عن سعادته واعتزازه بالعديد من التغييرات التي تم إجراؤها في المعرض في وقت قياسي.



وتحدث إينيا ريجي، مدير عام معرض آرتي فييرا، أيضًا عن هذه التغييرات أثناء تقديم المعرض، منوها أنه بعد فترة صعبة للتغيير، تكون هناك حاجة إلى الاستثمار، مضيفا : يجب أن أشكر معرض بولونيا لأنه أدرك هذا الجانب.



وتابع : كان آرتي فييرا يحتضر ببطء وكانت هناك حاجة إلى استثمارات، مشيرا إلى أن "معرض بولونيا أتاح التمويل، وتمكنا من دعوة كبار هواة جمع التحف"، حيث تعتبر إيطاليا الدولة التي بها أكبر عدد من هواة جمع التحف. (أنسامد).



