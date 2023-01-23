إيطاليا : معرض عن تاريخ أدوات التعذيب في البندقية

(أنسامد) - يناير 23 - روما - يستضيف قصر "بريجوني نوفي" التاريخي في سان ماركو، بمدينة البندقية الإيطالية معرضا بعنوان Maleficia عن أدوات التعذيب عبر التاريخ، والذي سيستمر حتى 20 أبريل القادم.



يقام المعرض في بريجوني نوفي، في مكان كان سجنًا في الفترة من عام 1600 إلى عام 1902، كما كان في عصر جمهورية البندقية أيضًا مقرا للقضاء، مع مهام للمراقبة والشرطة وعقد المحاكمات.



يتم تنظيم المعرض من قبل المركز الثقافي بالبندقية لعرض أدوات التعذيب التي كانت مستخدمة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر.



سيكون المعرض بمثابة رحلة تاريخية، في مكان يبدو أنه توقف في الوقت المناسب، بدءًا من وسائل التعذيب إلى عقوبة الإعدام، حيث كانت محاكم العصور الوسطى تحاكم الزنادقة والسحرة ومرتكبي الجرائم الفظيعة. (أنسامد).



