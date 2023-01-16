إيطاليا : لا زيادة في أسعار تذاكر المتاحف

(أنسامد) - يناير 16 - روما - نفى وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجويليانو، زيادة أسعار التذاكر لجميع المتاحف في البلاد، مؤكدا أن قرار زيادة أسعار التذاكر يخص متحف أوفيزي في مدينة فلورنسا، فقط.



وقال سانجويليانو : تتمتع المتاحف باستقلالية في اتخاذ القرار.



لذلك قرر بعض مديري المتاحف زيادة أسعار تذاكر الدخول، مشيرا إلى أن الأنباء عن زيادة في كافة المتاحف غير صحيحة، منوها أنه في الوقت الحالي، لم يقررهذه الزيادة سوى أوفيزي وربما بومبي.



وأضاف : كنت في بريرا مؤخرًا. على سبيل المثال، أخبرني المدير أنه لا يريد تعديل أي أسعار، مشيرا إلى وجود مجموعة كبيرة من العروض المجانية والمخفضة الأسعار في المتاحف الإيطالية، بدءًا من عروض يوم الأحد المجاني كل شهر. (أنسامد).



