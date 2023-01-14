إيطاليا : اتفاقية تعاون بين متحف أوفيزي وأوزبكستان

(أنسامد) - يناير 14 - روما - وقع مدير متحف أوفيزي بمدينة فلورنسا الإيطالية، إيك شميدت، اتفاقية تعاون دولي مع مديرة مؤسسة تنمية الفن والثقافة بجمهورية أوزبكستان غيان أوميروفا، وذلك خلال زيارة شميدت لطشقند.



يأتي توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز الحوار بين البلدين. وتنص الاتفاقية على إقامة تعاون عميق بين المؤسسة الأوزبكية ومتحف أوفيزي بهدف تعزيز الحوار والمعرفة بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات والاستراتيجيات المستقبلية.



ووفقا للاتفاقية التي روج لها السفير الإيطالي في طشقند، أجوستينو بينا، ستتبادل المؤسستان المعلومات والدراسات والمنشورات، كما ستعملان على تسهيل التبادلات ومناقشة تجارب إدارة المتاحف، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات التدريب والتخطيط للمعارض في أوزبكستان وفلورنسا ابتداء من عام 2024.



تم التوقيع على الاتفاقية بمناسبة زيارة إيك شميدت إلى أوزبكستان، حيث عقد اجتماعات مع أهم المؤسسات الثقافية هناك، ليس فقط في طشقند ولكن أيضًا في سمرقند ونكوص وبخارى.



وقال السفير أجوستينو بينا : تفتح زيارة مدير متحف أوفيزي لأوزبكستان، فصلاً جديداً من التعاون في قطاع المتاحف، وهو مجال سيعمل على تعزيز الشراكة المتنامية بين بلدين عريقين. (أنسامد).



