5.2 مليون إيطالي في إجازة لقضاء عطلة عيد الغطاس

(أنسامد) - يناير 4 - روما - قالت جمعية أصحاب الفنادق Federalberghi يوم أمس الثلاثاء، إن حوالي 5.2 مليون إيطالي سيقضون إجازة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بعيدا عن منازلهم بمناسبة عيد الغطاس في السادس من يناير.



وأضافت إن 3.054 مليون من هؤلاء المسافرين يقضون إجازة طويلة بدأت في عيد الميلاد بينما يقضي 242 ألفًا إجازة بدأت مع العام الجديد.



وذكرت جمعية أصحاب الفنادق Federalberghi إن 1.868 مليون آخرين يقومون برحلات خاصة لعطلة عيد الغطاس.



وصرح رئيس Federalberghi برنابي بوكا إن فترة عطلة عيد الميلاد كانت ستنتهي "بشكل رائع".



لكنه أضاف أن 34٪ من المصطافين قطعوا مدة رحلاتهم بسبب ارتفاع الأسعار.



https://www.ansa.it/english/news/2023/01/03/5.2-italians-on-vaca tion-for-epiphany-holiday_02fcfd23-45e7-4200-a97b-fa6451237aa6.h tml (أنسامد).



