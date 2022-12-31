إيطاليا : تمديد معرض روبنس حتى فبراير القادم

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - تم تمديد معرض الرسام الفلامنكي بيتروس باولوس روبنس، الذي يقام في متحف قصر دوكالي بمدينة جنوى الإيطالية تحت عنوان "روبنس في جنوى"، حتى 5 فبراير القادم بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الذي كان من المقرر مبدئيا إغلاقه في 22 يناير 2023.



وجذب المعرض قرابة 40 ألف زائر منذ افتتاحه في 6 أكتوبر الماضي.



ومن المتوقع أن يتم تجاوز هذا الرقم خلال عطلة عيد الميلاد وبداية العام الجديد.



ويُعد تمديد المعرض فرصة للمدينة والسياح، كما أنه يلبي أيضًا الاهتمام الملحوظ من جانب المدارس، مما يسمح بالاستمرار في تنظيم زيارات المعرض حتى بعد فترة الإجازات في بداية العام ومع عودة الدراسة. (أنسامد).



