إيطاليا: إلغاء حفلة لعازفة بيانو موالية لبوتين في البندقية

مسؤول عسكري إيطالي: روما تراقب السفن الروسية بالبحر المتوسط
ميلانو:اقبال على المعارض وأكثر من 13 ألف زائر في عيد الميلاد
تونس:إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ 25 شخصا في اتجاه ايطاليا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا- دفء..السباحة احتفالاً بأعياد الميلاد
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
عيد الميلاد:رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تزور القوات الإيطالية في العراق
تورينو:مظاهرات ضد قمع الحريات في ايران
تورينو:سباق للتزلج على الجليد 2022-2023
احتفالات اعياد الميلاد في تورينو