إيطاليا: إلغاء حفلة لعازفة بيانو موالية لبوتين في البندقية

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - ألغيت حفلة عزف بيانو، للعازفة الأوكرانية، فالنتينا ليزيتسيا، في مسرح "لا فنيتشي" بمدينة البندقية، بسبب مواقفها الموالية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.



وكان من المنتظر عقد الحفل في صالة "سال أبوليني"، في المسرح يومي 4 و5 أبريل المقبل، بتنظيم موزيكاميرا، لكن تم إلغائها.



وجاء الإلغاء بعد انتشار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن تنظيمها، إثر مواقف العازفة الأوكرانية الموالية للحكومة الروسية.



وكانت ليزيتسيا، قد أدت حفلة في مايو الماضي، في مدينة ماريبول الأوكرانية التي سقطت في يد القوات الروسية.



ودائما ما كانت تعرض العازفة من أصول أوكرانية، مواقف متعارضة مع سياسة أوكرانيا، كما كتبت العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لتظهر دعهما للرئيس الروسي، بوتين.



وردا على قرار الإلغاء، عبرت رئيسة موزيكاميرا، سونيا فينزي، عن دعمها لقرار الإلغاء، موضحة أن "الموسيقى والثقافة ينبغي أن يوحدا الشعوب، وليس تقسيمهم".



وتابعت، "لم نكن على علم بنشاطها السياسي والجدل حولها"، مضيفة، "أشعر بالندم والإزعاج الشديد".



وبينت فينزي أنه لو كانت مؤسستها تعلم بنشاط العازفة من أصول أوكرانية، ما كانت لتدعوها للعزف في البندقية. (أنسامد).



