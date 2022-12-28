الاول من يناير:المتاحف مفتوحة ومجانية في جميع انحاء إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - قامت وزارة الثقافة الإيطالية بتجديد مبادرة ام اي سي التي تتيح الدخول المجاني كل أول يوم أحد من الشهر الي المتاحف والمتنزهات الاثرية الحكومية.



ويحدد اشعار نشر علي شبكات التواصل الاجتماعي ان جميع المعلومات المتعلقة باماكن وطرق الوصول يمكن العثور عليها علي الموقع الاللكتروني للوزارة.



ويشير الاشعار انه علي الرغم من عطلة اول أيام العام الا انه سيكون اول احد مجاني في العام و ستفتح العديد من الاماكن الثقافية ابوابها للجمهور في جميع انحاء البلاد من الكولوسيوم الي معرض بربرا للفنون و متنزهات بومبي ومتحف تارانتو و المتحف الاثري في ريجيو كالابريا (أنسامد).



