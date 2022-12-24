عرض حجر كامينيا الأثري في مؤسسة روفاتي في ميلانو

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - تعرض مؤسسة لويجي روفاتي Luigi Rovati في مدينة ميلانو الإيطالية، حجر كامينيا الأثري، والذي يعد واحدا من أكثر النقوش الغامضة في العصور القديمة، في الطابق الأرضي لمتحف الفن، وذلك حتى 16 يوليو 2023.



تم العثور على حجر كامينيا الأثري بين عامي 1883 و1885 بالقرب من قرية كامينيا، في جزيرة ليمنوس اليونانية، وتم الاحتفاظ به في متحف الآثار الوطني في أثينا. ويرجع تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، وقد أثار اكتشافه اهتمامًا خاصًا بالنقوش الموجودة على الحجر.



تعود الحروف المنقوشة على الحجر إلى الأبجدية اليونانية، لكن هناك بعض السمات الخاصة التي تجعلها أقرب إلى الأبجدية الإتروسكانية.



والحجر عبارة عن لوح رفيع وطويل من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعه في الأصل حوالي مترين، ولا يزال يتبقى الجزء العلوي منه. يعكس النفش الموجود على الحجر، شخصية محارب في صورة جانبية واقفًا ومسلحًا بحربة ودرع.



وحول صورة شخصية المحارب، محفور نقش موزّع على 8 أسطر. يمكن قراءة بعض الأسطر من الأسفل إلى الأعلى، والبعض الآخر أفقياً من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار في سطور متناوبة. (أنسامد).



