نحو 17 مليون إيطالي يسافرون لقضاء اجازة عيد الميلاد

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - أكدت جمعية فيديرال بيرجي (جمعية تجارية تمثل مصالح الشركات الفندقية في إيطاليا) أنه من المتوقع ان يسافر 17 مليون إيطالي لقضاء إجازة عيد الميلاد ورأس السنة وأن هذا سيعطي دفعة كبير لصناعة السياحة.



وفقاً لتوقعات الجمعية، سيسافر 12 مليون إيطالي لقضاء عيد الميلاد بينما يفضل 5 ملايين و400 ألف السفر لقضاء رأس السنة وستتجاوز قيمة التداول 13 مليار يورو ليعود إجمالي الإنفاق إلى مستويات 2019 أي قبل جائحة كورونا.



كما تتوقع الجمعية زيادة كبيرة للسياح القادمين من الخارج بنسبة 19.5بالمائة أي ما يعادل 5.2 مليون زائر.



وقد أعربت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانشي عن ارتياحها إلا أنها قالت إنه ما يزال هناك الكثير مما يجب فعله. (أنسامد).



