الصين تمدد معرض الإتروسكان الثقافي حول إيطاليا القديمة

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - تتواصل رحلة المعرض الثقافي حول الحضارة الإتروسكانية، إحدى أهم الحضارات في إيطاليا القديمة، بنجاح في الصين، حيث تقرر تمديد المعرض حتى 29 يناير القادم في متحف سوتشو في الصين، والذي يقام تحت رعاية وبتنظيم المتحف المدني للآثار في بولونيا.



طلب المتحف الصيني وحصل على إمكانية تمديد فترة افتتاح مشروع المعرض لمدة شهرين. وكان مشروع المعرض مقررا في البداية في الفترة بين 30 أغسطس إلى 30 نوفمبر.



ويهدف قرار تمديد المعرض للسماح لجمهور أوسع بالاقتراب والتعرف على إحدى أهم الحضارات الإيطالية القديمة، وهي حضارة الإتروسكان، خلال فترة عيد الربيع، وهي من أهم الاحتفالات التقليدية التي تحتفل ببداية العام الجديد وفقًا للتقويم الصيني.



وتأتي هذه المبادرة ضمن البرنامج الرسمي لعام الثقافة والسياحة الإيطالي الصيني 2022 بدعم من المعهد الثقافي الإيطالي في شنغهاي والقنصلية العامة لإيطاليا في شنغهاي.



ويعتبر هذا المعرض أول معرض دولي يُقام في متحف سوتشو بعد الإغلاق المفروض نتيجة تفشي وباء كورونا. يضم المعرض خمسة أقسام تحتوي على 332 قطعة أثرية ذات قيمة تاريخية وفنية عالية توثق الحياة اليومية للإتروسكان، قادمة من اثنتين من أهم المجموعات الإيطالية في المتحف المدني للآثار في بولونيا ومتحف نابولى الوطنى للآثار. (أنسامد).



